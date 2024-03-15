МИД Италии: Введение войск Альянса в Украину повысит риск начала третьей мировой войны

Глава итальянского МИД Таяни считает, что НАТО не следует направлять войска в Украину

Антонио Таяни (Фото: EPA)

Размещение войск НАТО в Украине повысит риск начала третьей мировой войны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, цитирует издание ANSA.

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"Я не думаю, что НАТО должно заходить в Украину", – сказал он после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон снова высказался по поводу такой возможности.

Отвечая на вопрос о возможности размещения в Украине французских войск, Таяни выразил надежду, что этого не произойдет.

"Войти и вести войну с Россией означает риск третьей мировой войны", – сказал глава внешнеполитического ведомства, исключив возможность отправки итальянских военнослужащих на помощь Киеву в отражении российской агрессии.

В конце февраля Таяни уже заявлял, что Италия против отправки войск в Украину, и назвал возможность размещения западных войск в Украине "идеей Макрона".

27 февраля 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон поднял вопрос о возможности направления европейскими странами войск в Украину, заявив, что "ничего нельзя исключать".

Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

14 марта Макрон сказал, что французские войска не пойдут в наступление против России, даже если зайдут в Украину.

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