МЗС Італії: Введення військ Альянсу в Україну підвищить ризик початку третьої світової війни

Глава італійського МЗС Таяні вважає, що НАТО не слід направляти війська в Україну

Антоніо Таяні (Фото: EPA)

Розміщення військ НАТО в Україні підвищить ризик початку третьої світової війни. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, цитує видання ANSA.

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"Я не думаю, що НАТО має заходити в Україну", – сказав він після того, як президент Франції Емманюель Макрон знову висловився щодо такої можливості.

Відповідаючи на запитання про можливість розміщення в Україні французьких військ, Таяні висловив сподівання, що цього не станеться.

"Увійти й вести війну з Росією означає ризик третьої світової війни", – сказав голова зовнішньополітичного відомства, виключивши можливість відправлення італійських військовослужбовців на допомогу Києву у протидії російській агресії.

Наприкінці лютого Таяні вже заявляв, що Італія проти відправлення військ в Україну, та назвав можливість розміщення західних військ в Україні "ідеєю Макрона".

27 лютого 2024 року президент Франції Емманюель Макрон порушив питання про можливість скерування європейськими країнами військ до України, заявивши, що "нічого не можна виключати".

Чехія і Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.

Того ж дня канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Великої Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.

14 березня Макрон сказав, що французькі війська не підуть у наступ проти Росії, якщо навіть зайдуть в Україну.

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