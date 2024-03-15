МЗС Італії: Введення військ Альянсу в Україну підвищить ризик початку третьої світової війни
Розміщення військ НАТО в Україні підвищить ризик початку третьої світової війни. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, цитує видання ANSA.
"Я не думаю, що НАТО має заходити в Україну", – сказав він після того, як президент Франції Емманюель Макрон знову висловився щодо такої можливості.
Відповідаючи на запитання про можливість розміщення в Україні французьких військ, Таяні висловив сподівання, що цього не станеться.
"Увійти й вести війну з Росією означає ризик третьої світової війни", – сказав голова зовнішньополітичного відомства, виключивши можливість відправлення італійських військовослужбовців на допомогу Києву у протидії російській агресії.
Наприкінці лютого Таяні вже заявляв, що Італія проти відправлення військ в Україну, та назвав можливість розміщення західних військ в Україні "ідеєю Макрона".
- 27 лютого 2024 року президент Франції Емманюель Макрон порушив питання про можливість скерування європейськими країнами військ до України, заявивши, що "нічого не можна виключати".
- Чехія і Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.
- Того ж дня канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Великої Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.
- 14 березня Макрон сказав, що французькі війська не підуть у наступ проти Росії, якщо навіть зайдуть в Україну.
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