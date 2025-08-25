МИД Китая опроверг данные о том, что Пекин планирует отправить свои войска в Украину

Го Цзякунь заявил, что позиция Китая по "украинскому кризису" является последовательной и четкой

Солдат (Иллюстративное фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Информация издания Die Welt о том, что Пекин рассматривает направление миротворческого контингента в Украину, не соответствует действительности. С таким заявлением на брифинге выступил спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, передает медиа Global Times.

Спикера попросили прокомментировать или подтвердить сообщения немецкой газеты Die Welt о том, что дипломатические представители некоторых стран Европейского Союза утверждали, что Китай якобы выразил готовность участвовать в возможных "международных миротворческих силах" в Украине.

В понедельник, 25 августа, Го заявил, что данные сообщения не соответствуют действительности, а позиция Китая по "украинскому кризису" является последовательной и четкой.

23 августа издание Die Welt со ссылкой на неназванных европейских дипломатов писало, что Китай выразил готовность направить войска в Украину.

По их словам, правительство в Пекине будет готово сделать это только "если миротворческие силы будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций".

Зеленский не видит Китай среди гарантов безопасности для Украины. По его словам, страна, которая не помогла остановить войну и даже поддерживала агрессора, не может брать на себя такие обязательства.

В МИДЕ страны заявили, что Пекин "всегда занимал объективную и справедливую позицию и всегда был честным и беспристрастным".