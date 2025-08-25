МИД Китая опроверг данные о том, что Пекин планирует отправить свои войска в Украину
Информация издания Die Welt о том, что Пекин рассматривает направление миротворческого контингента в Украину, не соответствует действительности. С таким заявлением на брифинге выступил спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, передает медиа Global Times.
Спикера попросили прокомментировать или подтвердить сообщения немецкой газеты Die Welt о том, что дипломатические представители некоторых стран Европейского Союза утверждали, что Китай якобы выразил готовность участвовать в возможных "международных миротворческих силах" в Украине.
В понедельник, 25 августа, Го заявил, что данные сообщения не соответствуют действительности, а позиция Китая по "украинскому кризису" является последовательной и четкой.
23 августа издание Die Welt со ссылкой на неназванных европейских дипломатов писало, что Китай выразил готовность направить войска в Украину.
По их словам, правительство в Пекине будет готово сделать это только "если миротворческие силы будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций".
- Зеленский не видит Китай среди гарантов безопасности для Украины. По его словам, страна, которая не помогла остановить войну и даже поддерживала агрессора, не может брать на себя такие обязательства.
- В МИДЕ страны заявили, что Пекин "всегда занимал объективную и справедливую позицию и всегда был честным и беспристрастным".
