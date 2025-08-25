МЗС Китаю спростувало дані про те, що Пекін планує надіслати свої війська до України

Ґо Цзякунь заявив, що позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою

Солдат (Ілюстративне фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Інформація видання Die Welt про те, що Пекін розглядає відправлення миротворчого контингенту до України, не відповідає дійсності. З такою заявою на брифінгу виступив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь, передає медіа Global Times.

Речника попросили прокоментувати або підтвердити повідомлення німецької газети Die Welt про те, що дипломатичні представники деяких країн Європейського Союзу стверджували, що Китай нібито висловив готовність брати участь у можливих "міжнародних миротворчих силах" в Україні.

У понеділок, 25 серпня, Ґо заявив, що відповідні повідомлення не відповідають дійсності, а позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою.

23 серпня видання Welt із посиланням на неназваних європейських дипломатів писало, що Китай висловив готовність направити війська в Україну.

За їхніми словами, уряд у Пекіні буде готовий зробити це лише "якщо миротворчі сили будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй".

Зеленський не бачить Китай серед гарантів безпеки для України. За його словами, країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання.

У МЗС країни заявили, що Пекін "завжди дотримувався об'єктивної та справедливої позиції та завжди був чесним і неупередженим".