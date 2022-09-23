МИД Литвы: Не надо бояться Путина. Ответ на бряцание оружием – спокойствие и решимость

Угроз российского диктатора Владимира Путина не стоит бояться, на них надо отвечать спокойствием и решимостью. Об этом заявил на Совбезе ООН министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис от имени стран Балтии, передает Delfi.

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Россия изо дня в день нарушает принципы ООН, стала синонимом безумной жестокости, терроризма и геноцида. По его словам, следы зверств россиян в Изюме шокируют – и многие инстинктивно хотят отвернуться, но международное сообщество не может и не должно это делать.

"Мир проснулся со звучанием новых угроз Путина об эскалации агрессии. Объявленная в России мобилизация – это война против русского народа. Страх, шантаж, манипуляция – вот то немногое оружие, оставшееся в арсенале России. Запугивание – единственная тактика России. Но нам не нужно бояться. Лучший ответ на бряцание путинского оружия – это спокойствие и решительность", – сказал он.

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Марко Сировой

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