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МИД Литвы: Не надо бояться Путина. Ответ на бряцание оружием – спокойствие и решимость

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 10:25
МИД Литвы: Не надо бояться Путина. Ответ на бряцание оружием – спокойствие и решимость - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото - ЕРА)

Угроз российского диктатора Владимира Путина не стоит бояться, на них надо отвечать спокойствием и решимостью. Об этом заявил на Совбезе ООН министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис от имени стран Балтии, передает Delfi.

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Россия изо дня в день нарушает принципы ООН, стала синонимом безумной жестокости, терроризма и геноцида. По его словам, следы зверств россиян в Изюме шокируют – и многие инстинктивно хотят отвернуться, но международное сообщество не может и не должно это делать.

"Мир проснулся со звучанием новых угроз Путина об эскалации агрессии. Объявленная в России мобилизация – это война против русского народа. Страх, шантаж, манипуляция – вот то немногое оружие, оставшееся в арсенале России. Запугивание – единственная тактика России. Но нам не нужно бояться. Лучший ответ на бряцание путинского оружия – это спокойствие и решительность", – сказал он.

Читайте также: Запад должен пригрозить России ответным ядерным ударом – Подоляк

Марко Сировой
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