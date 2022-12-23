МИД Литвы о встрече Зеленского и Байдена: Другие страны могут ускорить поставки оружия
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что встреча президента Владимир Зеленского и американского лидера Джо Байдена может ускорить поставки оружия Украине. Об этом он сообщил в литовском Сейме, цитирует его Delfi.
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По его словам, на публике акцент делался именно на оружии, а главный посыл — Украина может выиграть войну только с военной помощью. Он отметил, что решение Зеленского поехать в Вашингтон показывает, откуда Украина получает наибольшую поддержку.
"Это свидетельствует о том, что США вместе с Украиной берут на себя ответственность за победу", — сказал дипломат.
Ландсбергис считает, что обещанная поддержка США должна подтолкнуть другие страны к ускорению поставок оружия Украине.
"Всегда есть попытка уравнять чашу весов, и действия США показывают, что Patriot — это не эскалация. Я ожидаю, что, возможно, это побудит другие страны оценить или переоценить, какое дополнительное вооружение они могут отправить в Украину, а больше всего нужны танки", — резюмировал он.
Глава литовской дипломатии также допустил, что Зеленский и Байден могли обсуждать вступление Украины в НАТО.
Анализ LIGA.net по визиту Зеленского в США и встрече с Байденом можно почитать здесь.
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