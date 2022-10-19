МИД о "военном положении" Путина: Указ ничтожен, это новый этап российского террора

Министерство иностранных дел выступило с официальным заявлением в связи с объявлением российским диктатором Владимиром Путиным "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины. В МИД подчеркнули, что указ российского диктатора – ничтожен.

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В ведомстве заявили, что Россия начала новый этап террора на временно оккупированных территориях Украины, и цель объявленного "военного положения" – подавить сопротивление жителей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, выступающих против российской оккупации.

"Указ Путина ничтожен. Он не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества. Однако такой шаг является очередным примером преступлений российского руководства против Украинского государства и украинцев", – заявили в МИД.

В ведомстве Дмитрия Кулебы подчеркнули, что "несмотря на агонии" режима в Кремле, Украина будет продолжать освобождать свои земли и спасать своих людей.

МИД призывает международных партнеров решительно осудить намерение РФ под видом "военного положения" лишить украинцев даже базовых прав человека, а также незаконные планы России легализовать мародерство, принудительные депортации и мобилизацию.

Также у Кулебы призвали партнеров как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы защитить людей от атак РФ ракетами и дронами-камикадзе.

Сегодня Путин подписал указ, в котором говорится, что "военное положение" вводится на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей с 20 октября.

У Зеленского заявили, что принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи, которые предполагает "военное положение", будут трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления, независимо от того, как это называют в РФ.

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Оксана Житнюк

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