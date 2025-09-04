МИД ответил на заявление Путина о "достижениях" России в войне
"Достижения" России в войне против Украины заключаются в тысячах убитых и раненых военных, а также в больших затратах, несмотря на разрушение экономики. Так спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина.
По словам Тихого, на сегодняшний день Россия достигла:
→ более 1 млн убитых и раненых российских солдат;
→ 1% захваченной украинской территории за последние 1000 дней, причем только 0,3% во время "летнего наступления";
→ Россия захватила четыре украинских административных центра в 2014 году, тогда как Украина сохранила контроль над 23. Эта цифра остается неизменной и сегодня, после 3,5 года полномасштабного вторжения;
→ Россия тратит $1 млрд в день на бессмысленную войну, в то время как российская социальная инфраструктура развалена, а экономика разрушается.
Спикер МИД отметил, что все эти цифры наводят на три вывода:
→ Россия не выиграет, а Украина не проиграет;
→ российские матери и производители "Лад" – две реальные целевые аудитории заявления Путина;
→ давление на Россию должно быть серьезно усилено, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Накануне во время визита в Китай Путин заявил, что Россия готова бороться за достижение всех своих целей, если Украина не пойдет на соглашение.
- 3 сентября Сибига заявил, что Россия не изменила своих агрессивных целей, а ультиматумы Москвы становятся все более абсурдными.
- В тот же день он заявил о готовности семи государств принять встречу Зеленского с Путиным.
