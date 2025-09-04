МИД ответил на заявление Путина о "достижениях" России в войне

Георгий Тихий (Фото: МИД)

"Достижения" России в войне против Украины заключаются в тысячах убитых и раненых военных, а также в больших затратах, несмотря на разрушение экономики. Так спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина.

По словам Тихого, на сегодняшний день Россия достигла:

→ более 1 млн убитых и раненых российских солдат;

→ 1% захваченной украинской территории за последние 1000 дней, причем только 0,3% во время "летнего наступления";

→ Россия захватила четыре украинских административных центра в 2014 году, тогда как Украина сохранила контроль над 23. Эта цифра остается неизменной и сегодня, после 3,5 года полномасштабного вторжения;

→ Россия тратит $1 млрд в день на бессмысленную войну, в то время как российская социальная инфраструктура развалена, а экономика разрушается.

Спикер МИД отметил, что все эти цифры наводят на три вывода:

→ Россия не выиграет, а Украина не проиграет;

→ российские матери и производители "Лад" – две реальные целевые аудитории заявления Путина;

→ давление на Россию должно быть серьезно усилено, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Накануне во время визита в Китай Путин заявил, что Россия готова бороться за достижение всех своих целей, если Украина не пойдет на соглашение.