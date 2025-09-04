МЗС відповіло на заяву Путіна про "досягнення" Росії у війні

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

"Досягнення" Росії у війні проти України полягають у тисячах вбитих та поранених військових, а також у великих витратах, попри руйнування економіки. Так речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна.

За словами Тихого, на сьогодні Росія досягла:

→ понад 1 млн убитих і поранених російських солдатів;

→ 1% захопленої української території за останні 1000 днів, причому лише 0,3% під час "літнього наступу";

→ Росія захопила чотири українські адміністративні центри у 2014 році, тоді як Україна зберегла контроль над 23. Ця цифра залишається незмінною і сьогодні, після 3,5 року повномасштабного вторгнення;

→ Росія витрачає $1 млрд на день на безглузду війну, в той час як російська соціальна інфраструктура розвалена, а економіка руйнується.

Речник МЗС зазначив, що всі ці цифри наводять на три висновки:

→ Росія не виграє, а Україна не програє;

→ російські матері та виробники "Лад" – дві реальні цільові аудиторії заяви Путіна;

→ тиск на Росію має бути серйозно посилений, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Напередодні під час візиту до Китаю Путін заявив, що Росія готова боротися за досягнення всіх своїх цілей, якщо Україна не погодиться на угоду.