Сибіга: Ультиматуми Росії стають дедалі абсурднішими

Апетити агресора лише зростають, якщо не зустрічають спротиву та сили, заявив глава МЗС

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Росія не змінила своїх агресивних цілей, а ультиматуми Москви стають дедалі абсурднішими, вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Таку думку він висловив в соціальній мережі X.

За його словами, протягом останнього пів року президент США Дональд Трамп доклав багато часу та зусиль, щоб наблизити мир. Але натомість від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова він отримав набір старих ультиматумів.

"Росія не змінила своїх агресивних цілей і не демонструє жодної готовності до змістовних переговорів. Навпаки – її ультиматуми стають дедалі абсурднішими", – додав Сибіга.

Міністр зазначив, що це доводить: апетити агресора лише зростають, якщо не зустрічають спротиву та сили.

Він вважає, що настав час завдати сильного удару по російській воєнній машині новими жорсткими санкціями й "отямити Москву".

Допис Сибіги став відповіддю на нову ультимативну заяву Лаврова. Глава МЗС держави-агресорки в інтерв'ю індонезійській газеті Kompas сказав, що для встановлення міцного миру окуповані Росією території мають бути "визнані та оформлені міжнародно-правовим чином".

Лавров згадав Крим, Севастополь, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

1 вересня міністр фінансів США Бессент заявив, що Штати "дуже уважно розглянуть" варіанти із запровадження санкцій проти Росії після того, як Путін посилив удари по Україні.

2 вересня Леммі заявив, що незабаром можуть бути оголошені нові санкції проти Росії.