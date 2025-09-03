Сибига: Ультиматумы России становятся все более абсурдными

Аппетиты агрессора только растут, если не встречают сопротивления и силы, заявил глава МИД

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Россия не изменила своих агрессивных целей, а ультиматумы Москвы становятся все более абсурдными, считает министр иностранных дел Андрей Сибига. Такое мнение он высказал в социальной сети X.

По его словам, в течение полугода президент США Дональд Трамп приложил много времени и усилий, чтобы приблизить мир. Но взамен от министра иностранных дел России Сергея Лаврова он получил набор старых ультиматумов.

"Россия не изменила своих агрессивных целей и не демонстрирует никакой готовности к содержательным переговорам. Наоборот – ее ультиматумы становятся все более абсурдными", — добавил Сибига.

Министр отметил, что это доказывает: аппетиты агрессора только растут, если не встречают сопротивления и силы.

Он считает, что пришло время нанести сильный удар по российской военной машине новыми жесткими санкциями и "привести Москву в чувство".

Сообщение Сибиги стало ответом на новое ультимативное заявление Лаврова. Глава МИД государства-агрессора в интервью индонезийской газете Kompas сказал, что для установления прочного мира оккупированные Россией территории должны быть "признаны и оформлены международно-правовым образом".

Лавров упомянул Крым, Севастополь, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

1 сентября министр финансов США Бессент заявил, что Штаты "очень внимательно рассмотрят" варианты по введению санкций против России после того, как Путин усилил удары по Украине.

2 сентября Лемми заявил, что вскоре могут быть объявлены новые санкции против России.