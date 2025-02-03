МИД ответил на заявление Дуды о росте международной преступности после завершения войны
Украинские военнослужащие и ветераны не угроза, а фактор безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Так Министерство иностранных дел отреагировало на заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что завершение российско-украинской войны может привести к росту международной организованной преступности.
В МИД поблагодарили Польшу за масштабную помощь, а также лично Дуду – за последовательное продвижение интересов Украины и призывы к партнерам увеличить поддержку Киева.
"В то же время мы не соглашаемся с представлением украинских воинов, которые сегодня рискуют жизнью, защищая Европу от российского нашествия как потенциальной угрозы для европейской безопасности", — говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось. Кроме того, с первых лет российской агрессии, Украина уделяет приоритетное внимание адаптации, социализации и интеграции воинов и рассчитывает на дальнейшую помощь партнеров в этом деле.
"Украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Они залог свободного и стабильного европейского будущего", — подчеркнули в МИД.
Дуда в интервью Financial Times выразил мнение, что завершение российско-украинской войны может привести к росту международной организованной преступности.
Он сравнил это с событиями в России в начале 1990-х, когда среди ветеранов, воевавших в Афганистане, резко возрос уровень преступности, бандитизма и насилия с применением огнестрельного оружия.
- 19 ноября 2024 года сообщалось, что Дуда не уверен, что без помощи Польши Украина смогла бы противостоять России.
- 15 января 2025 года Дуда обратился к Зеленскому с предложением рассмотреть участие польского представителя в возможных мирных переговорах с Россией.