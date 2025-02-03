МИД ответил на заявление Дуды о росте международной преступности после завершения войны

После 2014 года, когда сотни тысяч украинцев прошли через фронт, существенного роста преступности или угроз для Европы не наблюдалось, отметили в МИД

Анджей Дуда (Фото: Jarek Praszkiewicz/EPA)

Украинские военнослужащие и ветераны не угроза, а фактор безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Так Министерство иностранных дел отреагировало на заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что завершение российско-украинской войны может привести к росту международной организованной преступности.

В МИД поблагодарили Польшу за масштабную помощь, а также лично Дуду – за последовательное продвижение интересов Украины и призывы к партнерам увеличить поддержку Киева.

"В то же время мы не соглашаемся с представлением украинских воинов, которые сегодня рискуют жизнью, защищая Европу от российского нашествия как потенциальной угрозы для европейской безопасности", — говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось. Кроме того, с первых лет российской агрессии, Украина уделяет приоритетное внимание адаптации, социализации и интеграции воинов и рассчитывает на дальнейшую помощь партнеров в этом деле.

"Украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Они залог свободного и стабильного европейского будущего", — подчеркнули в МИД.

Дуда в интервью Financial Times выразил мнение, что завершение российско-украинской войны может привести к росту международной организованной преступности.

Он сравнил это с событиями в России в начале 1990-х, когда среди ветеранов, воевавших в Афганистане, резко возрос уровень преступности, бандитизма и насилия с применением огнестрельного оружия.