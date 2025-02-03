МЗС відреагувало на заяву Дуди про зростання міжнародної злочинності після завершення війни

Після 2014 року, коли сотні тисяч українців пройшли через фронт, суттєвого зростання злочинності або загроз для Європи не спостерігалося, зазначили в МЗС

Анджей Дуда (Фото: Jarek Praszkiewicz/EPA)

Українські військовослужбовці та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що завершення російсько-української війни може призвести до зростання міжнародної організованої злочинності.

У МЗС подякували Польщі за масштабну допомогу, а також особисто Дуді – за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку Києва.

"Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", – йдеться у заяві.

У відомстві нагадали, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося. Крім того, з перших років російської агресії Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій справі.

"Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього", – наголосили в МЗС.

Дуда в інтерв'ю Financial Times висловив думку, що завершення російсько-української війни може призвести до зростання міжнародної організованої злочинності.

Він порівняв це з подіями в Росії на початку 1990-х, коли серед ветеранів, які воювали в Афганістані, різко зріс рівень злочинності, бандитизму і насильства із застосуванням вогнепальної зброї.