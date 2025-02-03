МЗС відреагувало на заяву Дуди про зростання міжнародної злочинності після завершення війни
Українські військовослужбовці та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що завершення російсько-української війни може призвести до зростання міжнародної організованої злочинності.
У МЗС подякували Польщі за масштабну допомогу, а також особисто Дуді – за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку Києва.
"Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", – йдеться у заяві.
У відомстві нагадали, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося. Крім того, з перших років російської агресії Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій справі.
"Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього", – наголосили в МЗС.
Дуда в інтерв'ю Financial Times висловив думку, що завершення російсько-української війни може призвести до зростання міжнародної організованої злочинності.
Він порівняв це з подіями в Росії на початку 1990-х, коли серед ветеранів, які воювали в Афганістані, різко зріс рівень злочинності, бандитизму і насильства із застосуванням вогнепальної зброї.
- 19 листопада 2024 року повідомлялося, що Дуда не впевнений, що без допомоги Польщі Україна змогла б протистояти Росії.
- 15 січня 2025 року Дуда звернувся до Зеленського з пропозицією розглянути участь польського представника в можливих мирних переговорах із Росією.