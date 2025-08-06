МИД призвал Грузию допустить консулов к украинцам, которые голодают в Дариале

5 августа пять депортированных украинцев объявили голодовку на границе Грузии и России

Пункт пропуска "Дариали" (Иллюстративное фото: wikimapia)

Министерство иностранных дел Украины призвало грузинскую сторону предоставить безотлагательный доступ консулам к украинцам, которые объявили голодовку на пункте пропуска "Дариали" на границе России и Грузии. Об этом МИД сообщило на официальном сайте.

"5 августа пятеро граждан Украины, которые удерживаются на пункте пропуска "Дариали", объявили бессрочную голодовку с требованием разрешить им пересечь границу Грузии. К ним присоединяются другие граждане, которые находятся в этом пункте пропуска", – сообщили в МИД.

В ведомстве заявили, что консулы украинского посольства в Грузии немедленно отправились на место событий и обратились к грузинской стороне с требованием допустить их к согражданам.

МИД сообщил, что ситуация в пункте пропуска "Дариали" обострилась еще со второй половины июня. Именно тогда Россия активизировала депортацию граждан Украины через границу с Грузией.

По данным министерства, это привело к ухудшению гуманитарной ситуации на этом направлении.

"С конца июня консульские учреждения Украины организовали выезд 44 граждан из буферной зоны. В то же время Россия продолжает депортацию новых лиц, что может свидетельствовать о целенаправленной операции", – заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Россия игнорирует публичные призывы Украины направлять депортированных непосредственно к украинской границе, а не в другие страны.

Большинство украинцев, которых депортирует РФ, – это люди, которые имели или имеют судимость, в том числе те, кого вывезли с временно оккупированных территорий, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД сообщил, что украинская сторона активно работает с правительствами Грузии, Молдовы, а также с международными организациями для обеспечения транзита граждан и урегулирования ситуации.