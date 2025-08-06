МИД призвал Грузию допустить консулов к украинцам, которые голодают в Дариале
Министерство иностранных дел Украины призвало грузинскую сторону предоставить безотлагательный доступ консулам к украинцам, которые объявили голодовку на пункте пропуска "Дариали" на границе России и Грузии. Об этом МИД сообщило на официальном сайте.
"5 августа пятеро граждан Украины, которые удерживаются на пункте пропуска "Дариали", объявили бессрочную голодовку с требованием разрешить им пересечь границу Грузии. К ним присоединяются другие граждане, которые находятся в этом пункте пропуска", – сообщили в МИД.
В ведомстве заявили, что консулы украинского посольства в Грузии немедленно отправились на место событий и обратились к грузинской стороне с требованием допустить их к согражданам.
МИД сообщил, что ситуация в пункте пропуска "Дариали" обострилась еще со второй половины июня. Именно тогда Россия активизировала депортацию граждан Украины через границу с Грузией.
По данным министерства, это привело к ухудшению гуманитарной ситуации на этом направлении.
"С конца июня консульские учреждения Украины организовали выезд 44 граждан из буферной зоны. В то же время Россия продолжает депортацию новых лиц, что может свидетельствовать о целенаправленной операции", – заявили в МИД.
В министерстве подчеркнули, что Россия игнорирует публичные призывы Украины направлять депортированных непосредственно к украинской границе, а не в другие страны.
Большинство украинцев, которых депортирует РФ, – это люди, которые имели или имеют судимость, в том числе те, кого вывезли с временно оккупированных территорий, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
МИД сообщил, что украинская сторона активно работает с правительствами Грузии, Молдовы, а также с международными организациями для обеспечения транзита граждан и урегулирования ситуации.
- 19 июля Сибига доложил Зеленскому о ситуации с украинцами, которых Россия депортирует в Грузию. Дипломаты занимаются организацией транзита граждан в Украину.
- В тот же день министр иностранных дел призвал Россию отправлять украинцев не на границу с Грузией, а сразу на границу с Украиной.
- Россия заявила, что Украина якобы отказывается забрать девятерых своих граждан, которых депортировали на границу с Грузией. В ЦПД заявили, что это фейк.
Комментарии (0)