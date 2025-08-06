МЗС закликало Грузію допустити консулів до українців, які голодують у Даріалі

Пункт пропуску "Даріалі" (Ілюстративне фото: wikimapia)

Міністерство закордонних справ України закликало грузинську сторону надати невідкладний доступ консулам до українців, які оголосили голодування на пункті пропуску "Даріалі" на кордоні Росії та Грузії. Про це МЗС повідомило на офіційному сайті.

"5 серпня п’ятеро громадян України, які утримуються на пункті пропуску "Даріалі", оголосили безстрокове голодування з вимогою дозволити їм перетнути кордон Грузії. До них долучаються інші громадяни, які перебувають у цьому пункті пропуску", – повідомили в МЗС.

У відомстві заявили, що консули українського посольства в Грузії негайно вирушили на місце подій і звернулися до грузинської сторони з вимогою допустити їх до співгромадян.

МЗС повідомило, що ситуація в пункті пропуску "Даріалі" загострилася ще з другої половини червня. Саме тоді Росія активізувала депортацію громадян України через кордон з Грузією.

За даними міністерства, це призвело до погіршення гуманітарної ситуації на цьому напрямку.

"З кінця червня консульські установи України організували виїзд 44 громадян з буферної зони. Водночас Росія продовжує депортацію нових осіб, що може свідчити про цілеспрямовану операцію", – заявили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що Росія ігнорує публічні заклики України направляти депортованих безпосередньо до українського кордону, а не до інших країн.

Більшість українців, яких депортує РФ, – це люди, які мали або мають судимість, зокрема ті, кого вивезли з тимчасово окупованих територій, зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС повідомило, що українська сторона активно працює з урядами Грузії, Молдови, а також з міжнародними організаціями для забезпечення транзиту громадян та врегулювання ситуації.