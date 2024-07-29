МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Ливан – дал рекомендации тем, кто уже там
Министерство иностранных дел призвало граждан Украины воздержаться от поездок в Ливан и предоставило рекомендации тем, кто находится на территории этой страны.
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"В связи с ухудшением ситуации безопасности в ближневосточном регионе, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации обстановки", – говорится в сообщении.
МИД рекомендует украинцам в Ливане следующее:
→ избегать мест массового скопления людей;
→ не участвовать в демонстрациях;
→ неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранных граждан в стране;
→ выполнять законные требования правоохранителей;
→ отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации;
→ всегда иметь с собой документы, удостоверяющие личность.
Также дипломатическое ведомство рекомендует тем, кто находится в Ливане, воздержаться от поездок в ряд территорий:
→ рядом с сирийской границей;
→ граничащих с израильской границей к югу от реки Литани;
→ в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (рядом с городом Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (близ города Сайда);
→ долины Бекаа;
→ южного пригорода Бейрута (район Дахие).
Если же гражданин Украины попал в чрезвычайную ситуацию или возникла угроза его жизни либо здоровью, то рекомендуется безотлагательно обратиться в украинское посольство в Ливане.
Контакты дипломатической миссии в Ливане: телефон (+961) 592-16-68, электронная почта – [email protected].
Также при необходимости можно обратиться на круглосуточную горячую линию МИД +38-044-238-16-57 или на почту [email protected].
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