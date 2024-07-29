МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Ливан – дал рекомендации тем, кто уже там

Дипломатическое ведомство дало рекомендации в связи с ухудшением ситуации в ближневосточном регионе

Министерство иностранных дел (Фото: LIGA.net)

Министерство иностранных дел призвало граждан Украины воздержаться от поездок в Ливан и предоставило рекомендации тем, кто находится на территории этой страны.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"В связи с ухудшением ситуации безопасности в ближневосточном регионе, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации обстановки", – говорится в сообщении.

МИД рекомендует украинцам в Ливане следующее:

→ избегать мест массового скопления людей;

→ не участвовать в демонстрациях;

→ неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранных граждан в стране;

→ выполнять законные требования правоохранителей;

→ отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации;

→ всегда иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Также дипломатическое ведомство рекомендует тем, кто находится в Ливане, воздержаться от поездок в ряд территорий:

→ рядом с сирийской границей;

→ граничащих с израильской границей к югу от реки Литани;

→ в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (рядом с городом Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (близ города Сайда);

→ долины Бекаа;

→ южного пригорода Бейрута (район Дахие).

Если же гражданин Украины попал в чрезвычайную ситуацию или возникла угроза его жизни либо здоровью, то рекомендуется безотлагательно обратиться в украинское посольство в Ливане.

Контакты дипломатической миссии в Ливане: телефон (+961) 592-16-68, электронная почта – [email protected].

Также при необходимости можно обратиться на круглосуточную горячую линию МИД +38-044-238-16-57 или на почту [email protected].

Читайте также: Белый дом заверил Израиль в поддержке на фоне удара Хезболлы по Голанам