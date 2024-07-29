МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Лівану – дало рекомендації тим, хто вже там
Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від поїздок до Лівану та надало рекомендації тим, хто перебуває на території цієї країни.
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"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації ситуації", – йдеться у повідомленні.
МЗС рекомендує українцям у Лівані наступне:
→ уникати місць масового скупчення людей;
→ не брати участі у демонстраціях;
→ неухильно додержуватися заходів безпеки та правил перебування іноземних громадян у країні;
→ виконувати законні вимоги правоохоронців;
→ відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації;
→ завжди мати з собою документи, які посвідчують особу.
Також дипломатичне відомство рекомендує тим, хто перебуває в Лівані, утриматися від поїздок до низки територій:
→ поряд з сирійським кордоном;
→ тих, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;
→ до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поряд з містом Триполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу міста Сайда);
→ долини Бекаа;
→ південного передмістя Бейрута (район Дахіє).
Якщо ж громадянин України потрапив у надзвичайну ситуацію або виникла загроза його життю чи здоров'ю, то рекомендується невідкладно звернутися до українського посольства у Лівані.
Контакти дипломатичної місії у Лівані: телефон (+961) 592-16-68, електронна пошта – [email protected].
Також за потреби можна звернутися на цілодобову гарячу лінію МЗС +38-044-238-16-57 або на пошту [email protected].
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