МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Лівану – дало рекомендації тим, хто вже там

Дипломатичне відомство надало рекомендації у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні

Міністерство закордонних справ (Фото: LIGA.net)

Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від поїздок до Лівану та надало рекомендації тим, хто перебуває на території цієї країни.

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"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації ситуації", – йдеться у повідомленні.

МЗС рекомендує українцям у Лівані наступне:

→ уникати місць масового скупчення людей;

→ не брати участі у демонстраціях;

→ неухильно додержуватися заходів безпеки та правил перебування іноземних громадян у країні;

→ виконувати законні вимоги правоохоронців;

→ відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації;

→ завжди мати з собою документи, які посвідчують особу.

Також дипломатичне відомство рекомендує тим, хто перебуває в Лівані, утриматися від поїздок до низки територій:

→ поряд з сирійським кордоном;

→ тих, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

→ до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поряд з містом Триполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу міста Сайда);

→ долини Бекаа;

→ південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Якщо ж громадянин України потрапив у надзвичайну ситуацію або виникла загроза його життю чи здоров'ю, то рекомендується невідкладно звернутися до українського посольства у Лівані.

Контакти дипломатичної місії у Лівані: телефон (+961) 592-16-68, електронна пошта – [email protected].

Також за потреби можна звернутися на цілодобову гарячу лінію МЗС +38-044-238-16-57 або на пошту [email protected].

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