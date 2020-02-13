МИД: Созыв Совбеза ООН по Донбассу - традиционный трюк России

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Украинские дипломаты готовы к "ожидаемому, традиционному и проверенному трюку" России, которая, будучи страной-агрессором, созывает на 18 февраля заседание Совбеза ООН для обсуждения того, как выполняются минские договоренности. Об этом пишет пресс-служба МИД.

В министерстве подчеркнули, что такую инициативу Кремль проявляет, чтобы "распылить внимание мирового сообщества, сместить акценты и продолжать формировать параллельные политические реальности".

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20 февраля состоится спецзаседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях. Его инициировала Украина.

Пять лет назад, 12 февраля 2015 года, в Минске состоялась встреча лидеров нормандского формата, результатом которой стали вторые минские соглашения, более известные как просто "минские соглашения".