МИД Украины хочет наказания для властей России за разгон акций в поддержку Навального

Российские власти культивируют беззаконие и насилие, а также грубо нарушают права своих граждан. Жестокие подавления протестов 31 декабря в поддержку оппозиционера Алексея Навального свидетельствуют о нарушении РФ своих международных обязательств в сфере обеспечения прав человека. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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В МИД считают, что такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества – Украина хочет привлечь власти России к ответственности за насилие против собственного народа.

"Сегодня цена призывов к продолжению диалога с Россией – это новые избитые и задержаные протестующие, которые выступают за права человека и демократию, и дальнейшее раскручивание спирали насилия в России", – считают в МИД.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.

23 января в российских города прошли массовые протесты в поддержку политика, было задержано не менее 3500 человек.

31 января с утра люди начали собираться на протесты, полиция пыталась предотвратить акции. Позднее сообщалось, что на акциях были задержаны свыше 5000 человек.

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Станислав Стороженко

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