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МИД Украины хочет наказания для властей России за разгон акций в поддержку Навального

01.02.2021, 13:48
МИД Украины хочет наказания для властей России за разгон акций в поддержку Навального - Фото
Задержания протестующих в Москве (Фото – Юрий Кочетков, EPA)

Российские власти культивируют беззаконие и насилие, а также грубо нарушают права своих граждан. Жестокие подавления протестов 31 декабря в поддержку оппозиционера Алексея Навального свидетельствуют о нарушении РФ своих международных обязательств в сфере обеспечения прав человека. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. 

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В МИД считают, что такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества – Украина хочет привлечь власти России к ответственности за насилие против собственного народа. 

"Сегодня цена призывов к продолжению диалога с Россией – это новые избитые и задержаные протестующие, которые выступают за права человека и демократию, и дальнейшее раскручивание спирали насилия в России", – считают в МИД.

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Станислав Стороженко
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