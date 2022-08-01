МИД Украины приветствует решение Косово: Важно не дать РФ воплотить ее политику эскалации

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение правительства Косово отсрочить перерегистрацию сербских автомобильных номерных знаков и персональных документов. В МИД призвали не давать России возможности реализовать ее политику эскалации в регионе.

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Украинское ведомство призвало стороны к конструктивному диалогу ради обеспечения безопасности всех граждан, сохранения мира и обеспечения стабильного развития Западных Балкан.

"Важно не дать Российской Федерации пространство для воплощения ее политики эскалации в регионе", – заявили в МИД.

Также украинское ведомство напомнило, что для помощи украинцам открыта круглосуточная посольства в Сербии: +381631113185. Ранее посольство уже предостерегло украинцев от посещения южной части Сербии в связи с обострением ситуации на границе с Косово.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. У Сербии дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. У Сербии дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.

1 августа Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения.

31 июля в Косово сербы начали блокировать дороги, были слышны сирены и стрельба. Премьер Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом".

Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово (KFOR), заявили о готовности вмешаться.

Правительство Косово в итоге согласилось отложить на месяц замену сербских документов и номерных знаков.

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Оксана Житнюк

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