МИД Украины приветствует решение Косово: Важно не дать РФ воплотить ее политику эскалации
Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение правительства Косово отсрочить перерегистрацию сербских автомобильных номерных знаков и персональных документов. В МИД призвали не давать России возможности реализовать ее политику эскалации в регионе.
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Украинское ведомство призвало стороны к конструктивному диалогу ради обеспечения безопасности всех граждан, сохранения мира и обеспечения стабильного развития Западных Балкан.
"Важно не дать Российской Федерации пространство для воплощения ее политики эскалации в регионе", – заявили в МИД.
Также украинское ведомство напомнило, что для помощи украинцам открыта круглосуточная посольства в Сербии: +381631113185. Ранее посольство уже предостерегло украинцев от посещения южной части Сербии в связи с обострением ситуации на границе с Косово.
- 1 августа Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения.
- 31 июля в Косово сербы начали блокировать дороги, были слышны сирены и стрельба. Премьер Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом".
- Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово (KFOR), заявили о готовности вмешаться.
- Правительство Косово в итоге согласилось отложить на месяц замену сербских документов и номерных знаков.
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