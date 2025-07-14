Military Watch: Трамп рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных ракет JASSM
Модель ракеты JASSM (Иллюстрация: Renderhub)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить поставку крылатых ракет воздушного базирования JASSM Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает Military Watch со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ситуацией.

Ранее два собеседника медиа, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что рассматривается вопрос о доработке неназванного класса ракет большой дальности, способных поражать цели глубоко внутри России.

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На 14 июля президент США анонсировал важное заявление относительно России, но подробностей не раскрыл. Трамп также сообщил, что Соединенные Штаты поставят Украине системы Patriot и "различные образцы очень сложной военной техники".

В августе 2024 года Politico сообщало, что администрация 46-го президента США Джо Байдена была "открыта" для идеи отправки Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, усиливающих боевые возможности истребителей F-16. Однако эти планы не были реализованы.

Крылатые ракеты класса "воздух-земля" JASSM разработаны компанией Lockheed Martin и используются с начала 2003 года. В настоящее время эту ракету эксплуатируют четыре страны, в том числе и Польша. Ракетa способна поражать широкий спектр целей, включая бункеры и другие укрепленные сооружения. Стандартная модель обладает дальностью полета 370 км.
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