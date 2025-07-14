Military Watch: Трамп рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных ракет JASSM

Планы передачи крылатых ракет большой дальности обсуждались еще во времена Байдена, но не были реализованы

Модель ракеты JASSM (Иллюстрация: Renderhub)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить поставку крылатых ракет воздушного базирования JASSM Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает Military Watch со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ситуацией.

Ранее два собеседника медиа, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что рассматривается вопрос о доработке неназванного класса ракет большой дальности, способных поражать цели глубоко внутри России.

На 14 июля президент США анонсировал важное заявление относительно России, но подробностей не раскрыл. Трамп также сообщил, что Соединенные Штаты поставят Украине системы Patriot и "различные образцы очень сложной военной техники".

В августе 2024 года Politico сообщало, что администрация 46-го президента США Джо Байдена была "открыта" для идеи отправки Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, усиливающих боевые возможности истребителей F-16. Однако эти планы не были реализованы.

Крылатые ракеты класса "воздух-земля" JASSM разработаны компанией Lockheed Martin и используются с начала 2003 года. В настоящее время эту ракету эксплуатируют четыре страны, в том числе и Польша. Ракетa способна поражать широкий спектр целей, включая бункеры и другие укрепленные сооружения. Стандартная модель обладает дальностью полета 370 км.