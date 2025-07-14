Плани передати крилаті ракети великої дальності обговорювалися ще за часів Байдена, але не реалізувалися

Модель ракети JASSM (Іллюстрація: Renderhub)

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість дозволити постачання крилатих ракет повітряного базування JASSM Збройним Силам України. Про це повідомляє Military Watch з посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з ситуацією.

Раніше два співбесідники медіа на умовах анонімності підтвердили, що розглядається питання про виправлення неназваного класу ракет великої дальності, здатних уражати цілі глибоко всередині Росії.

На 14 липня президент США анонсував важливу заяву щодо Росії, але подробиць не розкрив. Трамп також повідомив, що Сполучені Штати поставлять Україні системи Patriot і "різні зразки дуже складної військової техніки".

У серпні 2024 року Politico повідомляло, що адміністрація 46-го президента США Джо Байдена "відкрита" до ідеї відправлення Україні крилатих ракет великої дальності JASSM, що посилять бойову потужність винищувачів F-16. Утім ці плани не були реалізовані.

Ракети класу "повітря-земля" JASSM розроблені компанією Lockheed Martin і використовуються з початку 2003 року. Наразі цю ракету експлуатують чотири країни, серед яких і Польща. Ракета здатна уражати широкий діапазон цілей, включно з бункерами й іншими міцно укріпленими спорудами. Стандартна модель має дальність 370 км.

УТОЧНЕНО О 19:46. Раніше Military Watch повідомляв про те, що Росія здатна виробляти до 25 балістичних ракет "Орєшнік". За даними керівника Центра протидії дезінформації Андрія Коваленко, російська пропаганда використовує видання для поширення дезінформації на західну авдиторію.