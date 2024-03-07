Министр финансов США: Бездействие Конгресса по помощи Украине является "подарком" Путину
Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с министром экономики Германии Робертом Хабеком в Вашингтоне раскритиковала американский Конгресс. Она заявила, что его бездействие в вопросе одобрения помощи Украине является "не чем иным, как подарком" российскому диктатору Владимиру Путину и другим "врагам" ее страны, пишет агентство Reuters.
Йеллен призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона "быстрее" принять пакет военной и экономической помощи Украине на $61 млрд. Министр отметила, что в то время, когда Конгресс медлит, российские войска захватывают новые позиции, а Украина вынуждена экономить боеприпасы.
"Палата представителей должна действовать и продемонстрировать силу поддержки США перед лицом агрессии. Бездействие Конгресса является не чем иным, как подарком Путину, Ирану и другим врагам, противостоящим Америке и ее союзникам", – заявила Йеллен.
- 20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.
- 6 декабря Йеллен заявила, что ее страна будет нести ответственность за возможное поражение Украины, если Конгресс не одобрит новую помощь Киеву.
- 14 февраля 2024 года Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.
- 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
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