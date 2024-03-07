Министр финансов США: Бездействие Конгресса по помощи Украине является "подарком" Путину

Джанет Йеллен (Фото: EPA)

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с министром экономики Германии Робертом Хабеком в Вашингтоне раскритиковала американский Конгресс. Она заявила, что его бездействие в вопросе одобрения помощи Украине является "не чем иным, как подарком" российскому диктатору Владимиру Путину и другим "врагам" ее страны, пишет агентство Reuters.

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Йеллен призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона "быстрее" принять пакет военной и экономической помощи Украине на $61 млрд. Министр отметила, что в то время, когда Конгресс медлит, российские войска захватывают новые позиции, а Украина вынуждена экономить боеприпасы.

"Палата представителей должна действовать и продемонстрировать силу поддержки США перед лицом агрессии. Бездействие Конгресса является не чем иным, как подарком Путину, Ирану и другим врагам, противостоящим Америке и ее союзникам", – заявила Йеллен.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

6 декабря Йеллен заявила, что ее страна будет нести ответственность за возможное поражение Украины, если Конгресс не одобрит новую помощь Киеву.

14 февраля 2024 года Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

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