Міністерка фінансів США: Бездіяльність Конгресу щодо допомоги Україні є "подарунком" Путіну

Джанет Єллен (Фото: EPA)

Міністерка фінансів США Джанет Єллен на зустрічі з міністром економіки Німеччини Робертом Габеком у Вашингтоні розкритикувала американський Конгрес. Вона заявила, що його бездіяльність у питанні схвалення допомоги Україні є "нічим іншим, як подарунком" російському диктатору Володимиру Путіну та іншим "ворогам" її країни, пише агентство Reuters.

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Єллен закликала спікера Палати представників Майка Джонсона "якнайшвидше" ухвалити пакет військової та економічної допомоги Україні на $61 млрд. Міністерка зазначила, що в той час, коли Конгрес зволікає, російські війська захоплюють нові позиції, а Україна змушена економити боєприпаси.

"Палата представників має діяти та продемонструвати силу підтримки США перед обличчям агресії. Бездіяльність Конгресу є нічим іншим, як подарунком Путіну, Ірану та іншим ворогам, які протистоять Америці та її союзникам", – заявила Єллен.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

6 грудня Єллен заявила, що її країна нестиме відповідальність за можливу поразку України, якщо Конгрес не схвалить нову допомогу Києву.

14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

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