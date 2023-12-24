Министр обороны анонсировал новые правила игры для уклонистов

Рустем Умеров считает, что людей, которые готовы служить, гораздо больше, чем тех, кто хочет избежать этого

Рустем Умеров (Фото: ANDRII NESTERENKO/EPA)

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что новый мобилизационный законопроект будет предусматривать новые "правила игры" для уклонистов. Об этом он сказал в интервью Суспильному.

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"Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет поучаствовать в том, чтобы защищать свою страну. Фокус не на том, как наказать человека [...] Какие категории ограничений будут введены — это уже коллективные решения, и пропустит ли это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", — сказал он.

По словам министра, последние полтора месяца власти занимались тем, что консолидировали все базы данных ("где-то девять, из разных министерств"), и теперь видят, сколько должно быть мужчин в Украине и сколько за границей.

Он сказал, что сейчас рассматриваются технические решения, как осуществлять их уведомление о необходимости явиться в территориальные центры комплектации (бывшие военкоматы).

"Это будет огромный кластер решений, которые накапливались последние два года. А вообще наша цель – изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание", – описал министр этот законопроект.

Он уверен, что сделать это государству по силам.

"Я вообще положительно на все смотрю. Считаю, людей, которые хотят служить своей нации, гораздо больше, чем тех, которые хотят избежать этого. Во-вторых, это моя задача сделать все возможное и невозможное в правовых рамках, чтобы приобщить к защите". страны необходимо количество людей", – сказал министр.