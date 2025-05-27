Министр обороны Чехии попал в ДТП

Отмечается, что глава оборонного ведомства Чехии Яна Чернохова не пострадала

Яна Чернохова (Фото: Facebook министра)

Министр обороны Чехии Яна Чернохова 27 мая попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на полицию и пресс-службу оборонного ведомства страны.

"Автомобиль военной полиции двигался с включенными маячками, когда в него врезался другой гражданский автомобиль", – заявила журналистам спикер пражской полиции Кристина Зелинкова.