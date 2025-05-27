Министр обороны Чехии попал в ДТП
Министр обороны Чехии Яна Чернохова 27 мая попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на полицию и пресс-службу оборонного ведомства страны.
"Автомобиль военной полиции двигался с включенными маячками, когда в него врезался другой гражданский автомобиль", – заявила журналистам спикер пражской полиции Кристина Зелинкова.
Чешская полиция сообщила, что на перекрестке столкнулись два автомобиля, из-за чего движение трамваев было приостановлено примерно на десять минут.
"Могу подтвердить, что сегодня [во вторник] во второй половине дня автомобиль министра попал в аварию в центре Праги. Никто из участников не пострадал", – добавил спикер Министерства обороны Чехии Давид Шима.
Министр обороны Чехии в соответствии со своей должностью располагает служебным военным автомобилем и находится под охраной, которую осуществляет военная полиция.
- 25 июня 2024 сообщалось, что в Германии кортеж Орбана попал в автомобильную аварию, в результате чего погиб офицер полиции.
- 11 января 2025 года во французском Страсбурге произошло столкновение двух скоростных трамваев, в результате чего пострадали десятки человек.
- 9 февраля автомобиль, в котором находился президент Сербии Александар Вучич, потерял колесо на ходу.