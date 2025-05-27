Міністерка оборони Чехії потрапила у ДТП

Зазначається, що очільниця оборонного відомства Чехії Яна Чернохова не постраждала

Яна Чернохова (Фото: Facebook міністерки)

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова 27 травня потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє портал Novinky з посиланням на поліцію та пресслужбу оборонного відомства країни.

"Автомобіль військової поліції рухався з увімкненими маячками, коли в нього врізався інший цивільний автомобіль", – заявила журналістам речниця празької поліції Крістіна Зелінкова.