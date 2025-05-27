Міністерка оборони Чехії потрапила у ДТП
Яна Чернохова (Фото: Facebook міністерки)

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова 27 травня потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє портал Novinky з посиланням на поліцію та пресслужбу оборонного відомства країни.

"Автомобіль військової поліції рухався з увімкненими маячками, коли в нього врізався інший цивільний автомобіль", – заявила журналістам речниця празької поліції Крістіна Зелінкова.

Чеська поліція повідомила, що на перехресті зіткнулися два автомобілі, через що рух трамваїв був призупинений приблизно на десять хвилин.

"Можу підтвердити, що сьогодні [у вівторок] у другій половині дня автомобіль пані міністра потрапив в аварію в центрі Праги. Ніхто з учасників не постраждав", – додав речник Міністерства оборони Чехії Давид Шіма.

Міністр оборони Чехії відповідно до своєї посади має у розпорядженні службовий військовий автомобіль і перебуває під охороною, яку здійснює військова поліція.

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