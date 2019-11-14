Министр обороны: РФ – враг, с ней невозможны отношения

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Россия – враг Украины и с ней необходимо говорить либо на языке оружия, либо языком опытных дипломатов. Об этом он написал на странице в Facebook.
"С врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов. С этой страной невозможны финансово-экономические отношения", - написал министр.
Загороднюк также настаивает: "нужно делать все, что от нас зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях".
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По словам министра, он с 2014-го года четко понимал, что Россия является врагом. Он отмечает, что события в Иловайске показали, что на Донбассе воюют не "ополченцы" или "местная милиция", а кадровые военные из РФ.
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