Министр обороны Швеции: Россия стала на ноги быстрее, чем евроатлантическое сообщество

Пол Йонсон отметил, что к 2030 году Швеция планирует направить на оборону 2,6% ВВП

Пол Йонсон (Фото: EPA)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что РФ стала на ноги быстрее Запада – странам НАТО необходимо до двух лет, чтобы достичь желаемого потенциала по обеспечению Украины вооружением. Об этом глава оборонного ведомства Швеции сказал в интервью изданию Bloomberg.

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"Россия стала на ноги быстрее, чем евроатлантическое сообщество. Я ожидаю, что мы догоним, но думаю, что понадобится год или два, пока мы не увидим полного эффекта", — подчеркнул он.

Глава Минобороны Швеции заявил, что после того, как страна стала членом НАТО, ей понадобится до двух лет, чтобы добиться желаемого потенциала для предоставления Украине большего количества боеприпасов и усиления собственных вооруженных сил.

Также Йонсон наметил три цели для Швеции в оборонной сфере: обеспечение победы Украины в войне с РФ, интеграция Швеции в Альянс и увеличение численности вооруженных сил страны.

Министр обороны отметил, что Швеция уже удвоила военные расходы с 2020 года и планирует к 2030 году направить на оборону 2,6% ВВП. Он считает, что в краткосрочной перспективе этого может быть недостаточно, чтобы противостоять противнику, переводящему экономику на военные рельсы.

Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

7 марта 2024 года Швеция официально стала 32-й страной-членом Альянса.

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