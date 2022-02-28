Министр обороны Великобритании: Не думаю, что Путин применит ядерное оружие
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не ожидает применения ядерного оружия Россией в ходе вторжения в Украину. Об этом он сказал в интервью Times Radio, сообщает The Guardian.
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"Само собой, нас беспокоит то, что Россия считает, что правила к ним не имеют отношения, будь то вторжение в Украину или использование нервно-паралитического вещества в Солсбери, но, по сути, это просто попытка устрашения", — сказал Уоллес.
Министр считает, что "какие бы у Путина ни были амбиции в отношении Украины, он вряд ли собирается идти в этом направлении".
27 февраля лидер РФ Владимир Путин на встрече с военным руководством приказал перевести стратегические силы сдерживания в особый режим дежурства.
В Пентагоне высокопоставленный представитель Министерства обороны США назвал приказ Путина еще большей эскалацией и сказал, что тот "вводит в действие силы, которые, в случае ошибки, могут сделать ситуацию намного, намного более опасной".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал поведение Путина "агрессивным и безответственным".
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