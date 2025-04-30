Министр Пакистана заявил, что Индия может напасть на страну в течение суток-полутора

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар (Фото: moib.gov.pk)

Разведка Пакистана располагает информацией, что Индия планирует совершить военную операцию против страны в ближайшие 24-36 часов. Об этом написал министр информации и вещания Пакистана Аттаулла Тарар в социальной сети X.

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"Пакистан имеет проверенные разведывательные данные о том, что Индия намерена совершить военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов", – заявил Тарар около полуночи 30 апреля.

Министр также отметил, что на любую агрессию будет "решительный ответ".

"Индия будет нести полную ответственность за потенциально катастрофические последствия в регионе", – заявил он.

Тарар утверждает, что Индия планирует нападение "под предлогом безосновательных и сфабрикованных обвинений в причастности к инциденту в Пахалгаме".

Пакистан предложил Индии проведение независимого расследования нейтральной комиссией экспертов.

"К сожалению, вместо того, чтобы идти по пути разума, Индия, очевидно, решила пойти опасным путем иррациональности и конфронтации, что будет иметь катастрофические последствия для всего региона и за его пределами. Уклонение от расследований само по себе является доказательством того, что разоблачает подлинные мотивы Индии", – подытожил министр.

Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения 22 апреля в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.

Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер. В частности, перестала выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила выданные ранее.

Министр обороны Пакистана отрицал причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения.

В ночь на 26 апреля индийские военные заявили, что пакистанские войска открыли огонь по индийским постам вдоль границы в Кашмире.