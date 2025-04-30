Міністр Пакистану заявив, що Індія може напасти на країну протягом доби-півтори
Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар (Фото: moib.gov.pk)

Розвідка Пакистану має інформацію, що Індія планує здійснити військову операцію проти країни в найближчі 24-36 годин. Про це написав міністр інформації та мовлення Пакистану Аттаулла Тарар у соціальній мережі X.

"Пакистан має перевірені розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити воєнні дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин", – заявив Тарар близько опівночі 30 квітня.

Міністр також зазначив, що на будь-яку агресію буде "рішуча відповідь".

"Індія нестиме повну відповідальність за потенційно катастрофічні наслідки в регіоні", – заявив він.

Тарар стверджує, що Індія планує напад "під приводом безпідставних та сфабрикованих звинувачень у причетності до інциденту в Пахалгамі".

Пакистан запропонував Індії проведення незалежного розслідування нейтральною комісією експертів.

"На жаль, замість того, щоб йти шляхом розуму, Індія, очевидно, вирішила піти небезпечним шляхом ірраціональності та конфронтації, що матиме катастрофічні наслідки для всього регіону та за його межами. Ухилення від розслідувань саме по собі є достатнім доказом того, що викриває справжні мотиви Індії", – підсумував міністр.

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