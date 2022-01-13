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Министры обороны Евросоюза проведут неформальную встречу – обсудят Украину

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 11:26
Министры обороны Евросоюза проведут неформальную встречу – обсудят Украину - Фото
Заседание министров обороны ЕС (Фото – Josep Borrell Fontelles/Twitter)

Сегодня, 13 января, министры обороны стран Евросоюза соберутся на неформальную встречу, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Возглавит заседание верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Об этом сообщила Европейская служба внешних связей в Twitter.

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"Жозеп Боррель сегодня возглавит первую неформальную встречу министров обороны во время председательства Франции в Совете ЕС в Бресте", – говорится в сообщении.

На повестке дня – Украина, политический кризис и кризис по безопасности в Мали.

Министры обороны Евросоюза проведут неформальную встречу – обсудят Украину

6 января 2022 года Боррель, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net, заявил, что Европейский Союз не будет вводить превентивные санкции против России. 

Отвечая на уточняющий вопрос, а если война будет гибридной, он сказал: "У нас есть правовая база для введения санкций за гибридную деятельность, за кибератаки. И мы этим уже пользуемся. Несколько российских структур попали под санкции".

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Александр Матвиенко
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агрессия России нато вторжение Жозеп Боррель
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