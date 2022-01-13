Министры обороны Евросоюза проведут неформальную встречу – обсудят Украину

Сегодня, 13 января, министры обороны стран Евросоюза соберутся на неформальную встречу, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Возглавит заседание верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Об этом сообщила Европейская служба внешних связей в Twitter.

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"Жозеп Боррель сегодня возглавит первую неформальную встречу министров обороны во время председательства Франции в Совете ЕС в Бресте", – говорится в сообщении.

На повестке дня – Украина, политический кризис и кризис по безопасности в Мали.

6 января 2022 года Боррель, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net, заявил, что Европейский Союз не будет вводить превентивные санкции против России.

Отвечая на уточняющий вопрос, а если война будет гибридной, он сказал: "У нас есть правовая база для введения санкций за гибридную деятельность, за кибератаки. И мы этим уже пользуемся. Несколько российских структур попали под санкции".

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Александр Матвиенко

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