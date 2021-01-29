Минкульт: Сделаем все возможное, чтобы в Доме профсоюзов в Киеве не было клуба для покера

Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что ведомство сделает все от него зависящее, чтобы не допустить открытия покерного клуба в Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве. Во время Революции достоинства там был штаб национального сопротивления, 19 февраля 2014 года в пожаре в Доме профсоюзов погибли люди.

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Ткаченко написал в Telegram, что его шокировала информация об открытии клуба для покера в Доме профсоюзов.

"В здании, где во время Революции достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических событиях тех дней должна быть сохранена. Мемориальное наследие нужно чтить достойно", – написал министр.

О убежден, что "для "спортивного покера" там не место".

Минкульт направил запрос руководству Федерации профсоюзов Украины, "чтобы тщательно разобраться в ситуации".

"В случае, если факт будет доказан – МКИП будет делать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений", – написал Ткаченко.

21 ноября 2018 года, в день годовщины Майдана, в здании Дома профсоюзов открыли ресторан быстрого питания KFC.

Однако после ряда акций протеста ресторан был закрыт. Директор хозяйственного управления Федерации профсоюзов Владимир Циганенко в комментарии Слідство.Інфо заявил, что акции были якобы заказные. "McDonalds тупо заказал KFC", – сказал он.

Против открытия ресторана тогда высказался также мэр Киева Виталий Кличко.

28 января 2021 года стало известно, что в Доме профсоюзов планируют открыть клуб спортивного покера, в котором, по данным журналистов, будут играть на деньги.

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Вадим Ребрина

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