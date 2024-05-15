Минобороны: Нет такой нормы, что брошенная в почтовый ящик повестка считается врученной

Дмитрий Лазуткин (Фото: Facebook)

В украинском законодательстве отсутствует такая норма, что брошенная в почтовый ящик повестка считается врученной. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Нет сейчас такой нормы, что повестка является врученной из-за того, что ее бросили в почтовый ящик. Нет, сейчас действует норма другая. Человек должен лично расписаться в повестке, и таким образом она уже считается врученной", – заявил Лазуткин.



Представитель Минобороны отметил, что если появится соответствующее постановление, которое будет устанавливать новые правила, тогда он будет это комментировать. 11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль над уклонистами и поможет военному руководству.

24 апреля Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая.

Читайте также: "Выглядит нереальным". Спикер Минобороны прокомментировал возможность вручения повесток за границей