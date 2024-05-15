Міноборони: Немає такої норми, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою

Дмитро Лазуткін зазначив, що людина має особисто розписатися у повістці

Дмитро Лазуткін (Фото: Facebook)

В українському законодавстві відсутня така норма, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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"Немає зараз такої норми, що повістка є врученою через те, що її кинули у поштову скриньку. Ні, зараз діє норма інша. Людина має особисто розписатися у повістці, і таким чином вона вже вважається врученою", – заявив Лазуткін.



Речник Міноборони зазначив, що якщо з’явиться відповідна постанова, яка встановлюватиме нові правила, тоді він це коментуватиме. 11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

24 квітня Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня.

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