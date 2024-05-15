Міноборони: Немає такої норми, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою
В українському законодавстві відсутня така норма, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
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"Немає зараз такої норми, що повістка є врученою через те, що її кинули у поштову скриньку. Ні, зараз діє норма інша. Людина має особисто розписатися у повістці, і таким чином вона вже вважається врученою", – заявив Лазуткін.
Речник Міноборони зазначив, що якщо з’явиться відповідна постанова, яка встановлюватиме нові правила, тоді він це коментуватиме.
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