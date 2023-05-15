Минобороны о ситуации на фронте: 99% событий вы не видите. Новости будут с задержкой

Гражданские люди получают минимальную информацию о том, что происходит на фронте, важные новости о войне поступают с задержкой. Об этом сообщил замглавы патронатной службы Министерства обороны Алексей Копытько.

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"Фронт у нас от – Бреста до Дуная. Не надо сводить восприятие фронта к самому горячему участку... На каждом участке фронта решается своя задача, в том числе – скрыто. Чтобы тайное в своё время стало явным. Просто помните, что 99% происходящего вы не видите", – написал Копытько.

Он отметил, что военные работают над тем, чтобы вынудить российских оккупантов реагировать, суетиться, совершать ошибки и так далее.

"Важные новости с фронта будут приходить в рваном ритме и, как правило, с задержкой. Имеет смысл настроить себя на некоторое внутреннее торможение при восприятии новостей", – сообщил представитель Минобороны.

3 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

Утром 15 мая Сырский заявил, что успех контратак ВСУ в районе Бахмута "необходимо воспринимать как частичный".

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