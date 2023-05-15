UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны о ситуации на фронте: 99% событий вы не видите. Новости будут с задержкой

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 19:34
Минобороны о ситуации на фронте: 99% событий вы не видите. Новости будут с задержкой - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Гражданские люди получают минимальную информацию о том, что происходит на фронте, важные новости о войне поступают с задержкой. Об этом сообщил замглавы патронатной службы Министерства обороны Алексей Копытько.

"Фронт у нас от – Бреста до Дуная. Не надо сводить восприятие фронта к самому горячему участку... На каждом участке фронта решается своя задача, в том числе – скрыто. Чтобы тайное в своё время стало явным. Просто помните, что 99% происходящего вы не видите", – написал Копытько.

Он отметил, что военные работают над тем, чтобы вынудить российских оккупантов реагировать, суетиться, совершать ошибки и так далее. 

"Важные новости с фронта будут приходить в рваном ритме и, как правило, с задержкой. Имеет смысл настроить себя на некоторое внутреннее торможение при восприятии новостей", – сообщил представитель Минобороны.

  • 3 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.
  • Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.
  • Утром 15 мая Сырский заявил, что успех контратак ВСУ в районе Бахмута "необходимо воспринимать как частичный".

Читайте также: Маляр: РФ подтягивает к окрестностям Бахмута десантно-штурмовые отряды, ВСУ продвигаются

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаминобороныконтрнаступлениеАлексей Копытько
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 