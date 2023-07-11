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Минобороны призывает не писать об успехах ВСУ до официального объявления: Это жизни воинов

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 13:42
Минобороны призывает не писать об успехах ВСУ до официального объявления: Это жизни воинов - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не писать об успехах Вооруженных Сил Украины до официального объявления. Об этом она написала в Telegram.


По ее словам, писать о том, что Силы обороны зашли в тот или иной населенный пункт и закрепились там, можно только после сообщений Генерального штаба, Минобороны или комментариев официальных спикеров ВСУ.

Недавно она заявляла, что из-за моментальных сообщений об успехах ВСУ россияне сразу же накрывают украинских воинов артиллерией. 

"Просто учтите, что цена ваших лайков — жизнь наших военных", — написала замминистра.

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
  • ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км на юге.

Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем

Дмитрий Гриниченко
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войнаминоборонынаступлениеАнна Маляр
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