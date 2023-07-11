Міноборони закликає не писати про успіхи ЗСУ до офіційного оголошення: Це життя воїнів

Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр закликала не писати про успіхи Збройних Сил України до офіційного оголошення. Про це вона написала у Telegram.

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За її словами, писати про те, що Сили оборони зайшли до того чи іншого населеного пункту і закріпилися там, можна лише після повідомлень Генерального штабу, Міноборони чи коментарів офіційних речників ЗСУ.

Нещодавно вона заявляла, що через моментальні повідомлення про успіхи ЗСУ росіяни відразу ж накривають українських воїнів артилерією.

"Просто врахуйте, що ціна ваших лайків — життя наших військових", — написала заступниця міністра.

У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.

За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.

ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

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