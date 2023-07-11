RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міноборони закликає не писати про успіхи ЗСУ до офіційного оголошення: Це життя воїнів

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 13:42
Міноборони закликає не писати про успіхи ЗСУ до офіційного оголошення: Це життя воїнів - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр закликала не писати про успіхи Збройних Сил України до офіційного оголошення. Про це вона написала у Telegram.

За її словами, писати про те, що Сили оборони зайшли до того чи іншого населеного пункту і закріпилися там, можна лише після повідомлень Генерального штабу, Міноборони чи коментарів офіційних речників ЗСУ.

Нещодавно вона заявляла, що через моментальні повідомлення про успіхи ЗСУ росіяни відразу ж накривають українських воїнів артилерією.

"Просто врахуйте, що ціна ваших лайків — життя наших військових", — написала заступниця міністра.

  • У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.
  • ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

Читайте також: Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаміноборонинаступГанна Маляр
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 