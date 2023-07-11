Міноборони закликає не писати про успіхи ЗСУ до офіційного оголошення: Це життя воїнів
11.07.2023, 13:42
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)
Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр закликала не писати про успіхи Збройних Сил України до офіційного оголошення. Про це вона написала у Telegram.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За її словами, писати про те, що Сили оборони зайшли до того чи іншого населеного пункту і закріпилися там, можна лише після повідомлень Генерального штабу, Міноборони чи коментарів офіційних речників ЗСУ.
Нещодавно вона заявляла, що через моментальні повідомлення про успіхи ЗСУ росіяни відразу ж накривають українських воїнів артилерією.
"Просто врахуйте, що ціна ваших лайків — життя наших військових", — написала заступниця міністра.
- У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.
- За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.
- Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.
- ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.
Читайте також: Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
500 днів великої війни проти Росії. У Міноборони перерахували головні перемоги України 08.07.2023Міноборони про публікацію жорстоких та кривавих відео з фронту: Неприпустимо — це позиція військових 30.06.2023ЗСУ наступають на Бердянськ, просунулися на 1,3 км. Росіяни підтягують усі резерви: карта 29.06.2023
Останні новини
Коментарі