Минобороны: РФ "отчаянно" пытается сорвать наступление. Стянула ВДВ, залила бетоном высоты
04.08.2023, 14:59
Анна Маляр (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты "отчаянно" пытаются сорвать наступление Вооруженных Сил Украины на южном направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, Силы обороны продолжают наступление в направлении Мелитополя и Бердянска.
Она отметила, что захватчики оказывают "бешеное" сопротивление.
"Кроме сплошного минирования на ключевых господствующих высотах враг оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления. Совершать сдерживание отправляют десантников", — заявила Маляр.
Замминистра подчеркнула, что даже в таких тяжелых условиях украинские воины постепенно продвигаются вперед.
- 24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра.
- В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию, "сидя на диване".
- Секретарь СНБО Данилов: В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. На метр земли – до пяти мин.
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