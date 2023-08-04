Минобороны: РФ "отчаянно" пытается сорвать наступление. Стянула ВДВ, залила бетоном высоты

Российские оккупанты "отчаянно" пытаются сорвать наступление Вооруженных Сил Украины на южном направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, Силы обороны продолжают наступление в направлении Мелитополя и Бердянска.

Она отметила, что захватчики оказывают "бешеное" сопротивление.

"Кроме сплошного минирования на ключевых господствующих высотах враг оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления. Совершать сдерживание отправляют десантников", — заявила Маляр.

Замминистра подчеркнула, что даже в таких тяжелых условиях украинские воины постепенно продвигаются вперед.

24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра.

В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию, "сидя на диване".

Секретарь СНБО Данилов: В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. На метр земли – до пяти мин.

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