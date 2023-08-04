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Минобороны: РФ "отчаянно" пытается сорвать наступление. Стянула ВДВ, залила бетоном высоты

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 14:59
Минобороны: РФ
Анна Маляр (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты "отчаянно" пытаются сорвать наступление Вооруженных Сил Украины на южном направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, Силы обороны продолжают наступление в направлении Мелитополя и Бердянска.

Она отметила, что захватчики оказывают "бешеное" сопротивление. 

"Кроме сплошного минирования на ключевых господствующих высотах враг оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления. Совершать сдерживание отправляют десантников", — заявила Маляр.

Замминистра подчеркнула, что даже в таких тяжелых условиях украинские воины постепенно продвигаются вперед. 

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Дмитрий Гриниченко
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