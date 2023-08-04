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Міноборони: РФ "відчайдушно" намагається зірвати наступ. Стягнула ВДВ, залила бетоном висоти

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 14:59
Міноборони: РФ
Ганна Маляр (Фото: скріншот з відео)

Російські окупанти "відчайдушно" намагаються зірвати наступ Збройних Сил України на південному напрямку. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, Сили оборони продовжують наступ у напрямку Мелітополя та Бердянська.

Вона зазначила, що загарбники чинять "шалений" опір.

"Крім суцільного мінування на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. Здійснювати стримування відправляють десантників", — заявила Маляр.

Заступник міністра наголосила, що навіть у таких важких умовах українські воїни поступово просуваються вперед.

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Дмитро Гриниченко
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