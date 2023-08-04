Міноборони: РФ "відчайдушно" намагається зірвати наступ. Стягнула ВДВ, залила бетоном висоти
04.08.2023, 14:59
Ганна Маляр (Фото: скріншот з відео)
Російські окупанти "відчайдушно" намагаються зірвати наступ Збройних Сил України на південному напрямку. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За її словами, Сили оборони продовжують наступ у напрямку Мелітополя та Бердянська.
Вона зазначила, що загарбники чинять "шалений" опір.
"Крім суцільного мінування на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. Здійснювати стримування відправляють десантників", — заявила Маляр.
Заступник міністра наголосила, що навіть у таких важких умовах українські воїни поступово просуваються вперед.
- 24 липня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Він наголосив, що наступальна операція – це не комп'ютерна гра.
- У Білому домі заявили, що наступ ЗСУ не зупинився, він триває, і в США не мають наміру обговорювати військову операцію, "сидячи на дивані".
- Секретар РНБО Данілов: У наступі ЗСУ немає жодних графіків і дедлайнів. На метр землі – до п'яти мін.
Читайте також: "Прорив буде, але не як під Ізюмом". Інтерв'ю нового голови Нацгвардії – за хвилину
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі