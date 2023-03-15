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Минобороны создало департамент, который принимает сообщения о коррупции от граждан

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 12:20
Минобороны создало департамент, который принимает сообщения о коррупции от граждан - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министерство обороны создало отдельный департамент "по вопросам предотвращения коррупции", который принимает сообщения о коррупционных нарушениях в министерстве от общественности. Об этом Минобороны сообщает в Telegram.

"Министерство обороны Украины призывает общественность обращаться в новый департамент по предотвращению и выявлению коррупции в случае выявления злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок", – говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности директора департамента назначен Сергей Степанян (бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

"Сейчас мы перезагружаем и усиливаем антикоррупционное подразделение Министерства обороны Украины. Его статус уже повышен с управления до департамента и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение", – рассказал руководитель департамента.

По его словам, подразделение, в частности, будет налаживать "более тесное взаимодействие с общественностью".

"В целом призываю всех. Военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов: если вы видите признаки коррупционных проявлений в секторе обороны, прошу предоставлять информацию", — цитирует Степаняна пресс-служба Минобороны.

Там также опубликовали телефон (+38 044 271 39 86) и электронную почту ([email protected]), по которым можно сообщать о коррупции.

5 февраля министр обороны Алексей Резников заявил на брифинге, что намерен "перезапустить" антикоррупционное управление министерства.

"К сожалению, я вынужден это констатировать, это управление не справилось с задачами, возложенными на него в соответствии с законодательством", – сказал тогда министр.

  • 1 февраля СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Минобороны.
  • Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога около 402 млн грн.

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Вадим Ребрина
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коррупция Алексей Резников минобороны сергей степанян
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