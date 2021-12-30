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Минск обклеили необычными листовками на китайском. Там о Лукашенко и усах – фото

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 15:15
Минск обклеили необычными листовками на китайском. Там о Лукашенко и усах – фото - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Yauchen Erchak/ЕРА)

На десятках транспортных остановках в Минске появились "гибридные листовки" с лозунгами против режима диктатора Александра Лукашенко на китайском языке. Об этом сообщает Telegram-канал беларуского издания Наша Ніва.

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"Листовки" представляют собой двуязычные якобы навигационные наклейки со стрелкой и надписью на английском "From City Centre" и параллельной надписью на китайском. 

Гибридные листовки беларуского подполья (Фото – telegram Наша Ніва)
   

Журналист LIGA.net проверил, что при наведении на наклейку камеры смартфона со включенным гугл-переводчиком видно, что надпись на китайском на самом деле является переводом популярного протестного мема "Лукашенко – таракан!"

Скриншот экрана смартфона с переводом
СПРАВКА. 9 августа 2020 в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о множественных нарушениях, часть людей не смогли проголосовать из-за огромных очередей у участков, на которые пускали ограниченное число избирателей. Центр Минска заблокировали силовики, в городе глушили связь и интернет. Во многих городах страны начались протесты, против участников которых были применены жесткие репрессии. 10 августа ЦИК Беларуси объявила, что на президентских выборах победил Александр Лукашенко, что вызвало новую волну массовых протестов. 17 сентября года Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

Скриншот из Telegram Наша Ніва
  • В Беларуси криминализована подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими. В октябре 2021 года Совмин Беларуси принял постановление о "противодействии экстремизму", согласно которому подписчикам якобы "экстремистских" каналов грозит до семи лет лишения свободы.
  • Как отмечает Радио Свобода, "экстремистскими" режим диктатора Лукашенко признал уже около 300 интернет-ресурсов, в том числе Белсат, спортивный сайт Tribuna.com, Tut.by и старейшее беларуское информационное агентство БелаПАН.

Читайте также: Ядерное оружие, российские войны и власть до 2035 года. Зачем Лукашенко меняет конституцию

Сергей Бережной
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беларусь александр лукашенко авторитаризм диктатура подполье протесты в Америке
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