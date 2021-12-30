Минск обклеили необычными листовками на китайском. Там о Лукашенко и усах – фото

На десятках транспортных остановках в Минске появились "гибридные листовки" с лозунгами против режима диктатора Александра Лукашенко на китайском языке. Об этом сообщает Telegram-канал беларуского издания Наша Ніва.

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"Листовки" представляют собой двуязычные якобы навигационные наклейки со стрелкой и надписью на английском "From City Centre" и параллельной надписью на китайском.

Журналист LIGA.net проверил, что при наведении на наклейку камеры смартфона со включенным гугл-переводчиком видно, что надпись на китайском на самом деле является переводом популярного протестного мема "Лукашенко – таракан!"

В Беларуси криминализована подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими. В октябре 2021 года Совмин Беларуси принял постановление о "противодействии экстремизму", согласно которому подписчикам якобы "экстремистских" каналов грозит до семи лет лишения свободы.

Как отмечает Радио Свобода, "экстремистскими" режим диктатора Лукашенко признал уже около 300 интернет-ресурсов, в том числе Белсат, спортивный сайт Tribuna.com, Tut.by и старейшее беларуское информационное агентство БелаПАН.

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Сергей Бережной

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