Минус 200 оккупантов и много техники: Россияне понесли наибольшие потери под Бахмутом

Вооруженные Силы Украины уничтожили 200 российских оккупантов за минувшие сутки, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 34 430 человек. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении.

личного состава — около 34430 (+200) человек ликвидировано,

танков — 1504 (+8),

боевых бронированных машин — 3632 (+18),

артиллерийских систем — 756 (+4),

РСЗО — 240 (+1),

средств ПВО — 99,

самолетов — 216,

вертолетов — 183 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 620 (+6),

крылатых ракет — 137,

кораблей/катеров — 14,

автомобильной техники и автоцистерн — 2548 (+5),

специальной техники — 60.

В Институте изучения войны отметили, что оккупанты продолжали наступать южнее Лисичанска вдоль западного берега реки Северский Донец и, вероятно, в ближайшие дни достигнут города, хотя вряд ли смогут быстро овладеть районом Северодонецк-Лисичанск.

Скорее всего, россияне будут атаковать Лисичанск с юга, чтобы избежать форсирования Северского Донца, однако их ждут затяжные и ожесточенные бои.

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Дмитрий Гриниченко

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