Минус 200 оккупантов и много техники: Россияне понесли наибольшие потери под Бахмутом
Вооруженные Силы Украины уничтожили 200 российских оккупантов за минувшие сутки, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 34 430 человек. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении.
личного состава — около 34430 (+200) человек ликвидировано,
танков — 1504 (+8),
боевых бронированных машин — 3632 (+18),
артиллерийских систем — 756 (+4),
РСЗО — 240 (+1),
средств ПВО — 99,
самолетов — 216,
вертолетов — 183 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 620 (+6),
крылатых ракет — 137,
кораблей/катеров — 14,
автомобильной техники и автоцистерн — 2548 (+5),
специальной техники — 60.
- В Институте изучения войны отметили, что оккупанты продолжали наступать южнее Лисичанска вдоль западного берега реки Северский Донец и, вероятно, в ближайшие дни достигнут города, хотя вряд ли смогут быстро овладеть районом Северодонецк-Лисичанск.
- Скорее всего, россияне будут атаковать Лисичанск с юга, чтобы избежать форсирования Северского Донца, однако их ждут затяжные и ожесточенные бои.
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