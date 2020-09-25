Минюст не может отказать кандидатам в мэры в смене фамилии, но предложит способ борьбы
Верховной Раде предложат указывать старые фамилии кандидатов в бюллетенях
Юридических оснований для отказа кандидатам в мэры, которые хотят изменить фамилию, на данный момент нет, но Минюст инициирует изменения в Избирательный кодекс. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.
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"Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет", - написал он.
Малюська отметил, что изменение будет отражено в официальной автобиографии кандидата. Однако это, по словам министра, не делает предвыборную технологию менее эффективной, так как в бюллетенях старые ФИО кандидата указываться не будут.
"Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", - написал Малюська.
23 сентября Уманская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала кандидатами в мэры города двух тезок (один из них – полный) действующего главы Александра Цебрия. Решение принимали ночью на улице.
Согласно соцопросу Рейтинга, половина украинцев считают, что местные выборы в октябре не будут честными и прозрачными.
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