Минюст не может отказать кандидатам в мэры в смене фамилии, но предложит способ борьбы

Верховной Раде предложат указывать старые фамилии кандидатов в бюллетенях

Юридических оснований для отказа кандидатам в мэры, которые хотят изменить фамилию, на данный момент нет, но Минюст инициирует изменения в Избирательный кодекс. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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"Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет", - написал он.

Малюська отметил, что изменение будет отражено в официальной автобиографии кандидата. Однако это, по словам министра, не делает предвыборную технологию менее эффективной, так как в бюллетенях старые ФИО кандидата указываться не будут.

"Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", - написал Малюська.

23 сентября Уманская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала кандидатами в мэры города двух тезок (один из них – полный) действующего главы Александра Цебрия. Решение принимали ночью на улице.

Согласно соцопросу Рейтинга, половина украинцев считают, что местные выборы в октябре не будут честными и прозрачными.

Вадим Ребрина

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