Минюст предложил, как сократить контингент СИЗО и тюрем в условиях коронавируса

В связи с пандемией коронавируса в парламент внесен законопроект, которым предлагается ограничить основания для содержания под стражей и расширить возможности для отсрочки приговора. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на совещании в Офисе президента о готовности пенитенциарной системы к ситуации с COVID-19.
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Совещание провел заместитель главы ОП Андрей Смирнов. Он отметил, что ключевая задача Минюста сегодня - не допустить катастрофической ситуации в учреждениях отбывания наказания и в следственных изоляторах.
Смирнов также высказал надежду, что суды при рассмотрении мер пресечения будут учитывать ситуацию с коронавирусом.
Малюська сообщил, что в парламент внесен законопроект, которым предлагается ограничить основания для содержания под стражей и расширить возможности для отсрочки приговора.
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Также обсуждался вопрос обеспечения учреждений уголовно-исполнительной службы средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Замглавы ОП предложил, чтобы швейные производства службы сами обеспечили своих работников медицинскими масками.