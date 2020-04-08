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Минюст предложил, как сократить контингент СИЗО и тюрем в условиях коронавируса

Минюст предложил, как сократить контингент СИЗО и тюрем в условиях коронавируса - Фото
Фото: president.gov.ua
08.04.2020, 19:57

В Офисе президента прошло совещание о готовности пенитенциарной системы к ситуации с COVID-19

В связи с пандемией коронавируса в парламент внесен законопроект, которым предлагается ограничить основания для содержания под стражей и расширить возможности для отсрочки приговора. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на совещании в Офисе президента о готовности пенитенциарной системы к ситуации с COVID-19.

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Совещание провел заместитель главы ОП Андрей Смирнов. Он отметил, что ключевая задача Минюста сегодня - не допустить катастрофической ситуации в учреждениях отбывания наказания и в следственных изоляторах.

Смирнов также высказал надежду, что суды при рассмотрении мер пресечения будут учитывать ситуацию с коронавирусом.

Малюська сообщил, что в парламент внесен законопроект, которым предлагается ограничить основания для содержания под стражей и расширить возможности для отсрочки приговора.

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Также обсуждался вопрос обеспечения учреждений уголовно-исполнительной службы средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Замглавы ОП предложил, чтобы швейные производства службы сами обеспечили своих работников медицинскими масками.

  • Ранее Малюська заявил, что из-за эпидемии коронавируса Минюст поддерживает идею досрочного освобождения части осужденных, но не массового, как о том пишут в соцсетях и некоторые СМИ, а только тех, "кто не представляет опасности для общества". 
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Вадим Ребрина
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сизо Денис Малюська коронавирус COVID -19
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