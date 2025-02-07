Минюст США распустил группу по поиску активов российских олигархов

Хотя расследования, начатые группой, вероятно, будут продолжены, их больше не будут координировать из центрального офиса Минюста, пишут журналисты

Пэм Бонди (Фото: Will Oliver/EPA)

Министерство юстиции Соединенных Штатов распускает усилия, предпринятые после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, направленные на применение санкций против олигархов, близких к Кремлю. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В записке генерального прокурора США Пэм Бонди, опубликованной в среду во время волны приказов в ее первый день в должности, но о которых ранее не сообщалось, говорится, что усилия, известные как Task Force KleptoCapture (Рабочая группа по борьбе с клептократией), завершатся как часть смены фокуса и финансирования борьбы с наркокартелями и международными бандами.

"Эта политика требует фундаментального изменения мышления и подхода", — написала Бонди в директиве, добавив, что ресурсы, которые сейчас выделяются на применение санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на противодействие картелям.

Программа была создана во время администрации демократа Джо Байдена для того, чтобы нанести финансовый удар по ближайшему окружению российского диктатора Владимира Путина и наказать тех, кто нарушает санкции и экспортный контроль.

В материале говорится, что рабочая группа была частью более широкой стратегии изолировать Россию от мировых рынков и обеспечить соблюдение санкций, введенных против Москвы из-за международного осуждения войны в Украине.

За время своей работы группа открыла дела против Олега Дерипаски (магната алюминиевой промышленности) и Константина Малофеева (владельца крупного медиахолдинга).

Также были конфискованы яхты, принадлежавшие подсанкционным олигархам Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу.

Хотя расследования, начатые этой группой, вероятно, будут продолжены, их больше не будут координировать из центрального офиса Министерства юстиции. Прокуроры, работавшие в рамках рабочей группы, вернутся на свои предыдущие должности. Согласно директиве, изменения будут действовать не менее 90 дней, но могут быть продолжены или сделаны постоянными.