Мін'юст США розпустив групу з пошуку активів російських олігархів

Хоча розслідування, розпочаті групою, ймовірно, триватимуть, їх більше не будуть координувати з центрального офісу Мін'юсту, пишуть журналісти

Пем Бонді (Фото: Will Oliver/EPA)

Міністерство юстиції Сполучених Штатів розпускає зусилля, розпочаті після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, спрямовані на застосування санкцій проти олігархів, близьких до Кремля. Про це повідомило агентство Reuters.

У записці генеральної прокурорки США Пем Бонді, опублікованій у середу під час хвилі наказів у її перший день на посаді, але про які раніше не повідомлялося, йдеться, що зусилля, відомі як Task Force KleptoCapture (Робоча група з боротьби з клептократією), завершаться як частина зміни фокуса та фінансування боротьби з наркокартелями та міжнародними бандами.

"Ця політика вимагає фундаментальної зміни мислення та підходу", — написала Бонді в директиві, додавши, що ресурси, які зараз виділяються на застосування санкцій і арешт активів олігархів, будуть переспрямовані на протидію картелям.

Програма була створена під час адміністрації демократа Джо Байдена для того, щоб завдати фінансового удару по найближчому оточенню російського диктатора Володимира Путіна та покарати тих, хто порушує санкції та експортний контроль.

У матеріалі йдеться, що робоча група була частиною ширшої стратегії, ізолювати Росію від світових ринків та забезпечити дотримання санкцій, запроваджених проти Москви через міжнародне засудження війни в Україні.

За час своєї роботи група порушила справи проти Олега Дерипаски (магната алюмінієвої промисловості) та Костянтина Малофєєва (власника великого медіахолдингу).

Також були конфісковані яхти, що належали підсанкційним олігархам Сулейману Керімову та Віктору Вексельбергу.

Хоча розслідування, розпочаті цією групою, ймовірно, триватимуть, їх більше не будуть координувати з центрального офісу Міністерства юстиції. Прокурори, які працювали в рамках робочої групи, повернуться на свої попередні посади. Відповідно до директиви, зміни діятимуть протягом щонайменше 90 днів, але можуть бути продовжені або зроблені постійними.