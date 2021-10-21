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"Мир должен увидеть, кто воюет против Украины". К российскому боевику пустят Красный крест

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 16:40
Пойманный на Донбассе боевик (Фото: СБУ)

Украина готова предоставить международным организациям доступ к арестованному российскому боевику Андрею Косяку. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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"Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа", – заявил Николенко. Украина готова предоставить доступ к Косяку международным организациям, включая Международный комитет Красного креста.

В МИД отметили, что задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность России за международный конфликт на территории Украины.

МИД поручил посольствам детально проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров нормандского формата.

Денис Юдин, Владислав Сердюк
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МИД агрессия Росии олег николенко Андрей Косяк
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