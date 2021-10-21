"Мир должен увидеть, кто воюет против Украины". К российскому боевику пустят Красный крест

Украина готова предоставить международным организациям доступ к арестованному российскому боевику Андрею Косяку. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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"Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа", – заявил Николенко. Украина готова предоставить доступ к Косяку международным организациям, включая Международный комитет Красного креста.

В МИД отметили, что задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность России за международный конфликт на территории Украины.

МИД поручил посольствам детально проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров нормандского формата.

13 октября 2021-го военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР Андрея Косяка, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ. СБУ показала видео допроса оккупанта, а также запись с его телефона, на которой запечатлен обстрел украинских позиций. Суд Северодонецка арестовал боевика.

Оккупанты начали протестовать из-за задержания боевика с паспортом РФ и блокировать наблюдателей ОБСЕ в отеле в Горловке. 17 октября в ОБСЕ заявили о приостановке миссии на Донбассе.

МИД заявил, что Россия пытается раздуть конфликт и сорвать договоренности.

19 октября в ОБСЕ сообщили, что замок на отеле снят, а боевиков возле него нет. Миссия возобновила патрулирование.

Денис Юдин , Владислав Сердюк

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