Мировой порядок меняется, говорят в Европе. Последствия успеха РФ будут разрушительными

Мысли о том, что удастся вернуть все, как было раньше, являются ловушкой, говорят собеседники

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Вернуться в мир до 2022 года не получится, полномасштабная война в Украине является свидетельством глубокой трансформации международного порядка, который существовал с 1945 года. Об этом заявил шведский дипломат и директор Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Фредрик Лёйдквист для разбора LIGA.net "Девять уроков, которые Европа вынесла из войны за независимость Украины".

Он отметил, что в Европе есть иллюзорная надежда, что мировой порядок может каким-то образом вернуться к моменту 24 февраля 2022 года, но эта ностальгия, по его словам, является ловушкой.

"Так больше не будет никогда. Мы можем только формировать будущее. В Стокгольме я не слышу воздушных тревог, звуков баллистических ракет, падающих на землю. В Киеве – услышал. Этот звук – это настоящий тревожный звонок. Последствия успеха России в войне против Украины будут разрушительными для всей Европы", – резюмировал Лёйдквист.

Вице-президент Европарламента Хави Лопес считает, что старые столпы международного порядка рушатся, соперничество великих держав усиливается, а применение грубой силы вернулось на мировую арену.

Бывший глава военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европарламента Пекка Товери считает, что Европа должна стать больше, сильнее и сплоченнее.

"Чтобы выжить в этой глобальной конкуренции великих держав, которая продлится десятилетиями, нам нужна Украина, которая будет частью Европы, будет защищать Европу и вкладываться в ее экономику", – говорит он.

Европейский депутат Люсия Яр отметила, что мир вступил в "гораздо более бурную эпоху", где быстро растет напряженность. Полномасштабная война в Украине, по ее мнению, это лишь первый, но важный признак.